Ростов-на-Дону, 12 февраля, 2019, 12:40 — ИА Регнум. В Ростовской области возбуждено три уголовных дела в отношении крупных чиновников. По подозрению в превышении должностных полномочий задержаны главные архитекторы Ростовской области, Ростова-на-Дону и Мартыновского района. Об этом сообщает следственное управление СКР РФ по Ростовской области 12 февраля.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

Так, в отношении главного архитектора Донского региона Алексея Полянского возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ; п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Главный архитектор Ростова-на-Дону Роман Илюгин и главный архитектор администрации Мартыновского района Александр Корчиги стали главными фигурантами уголовного дела по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Следователи полагают, что чиновники незаконно выдавали и продлевали разрешения на строительство многоквартирных жилых домов. Их действия повлекли тяжкие последствия — были нарушены права более 60 участников долевого строительства, денежные средства которых были похищены.

В ближайшее время будет решён вопрос об аресте задержанных.

Стоит отметить, что региональные и городские власти не комментируют инцидент и воздерживаются от комментариев по данному делу.

ИА REGNUM отмечает, что Полянский ранее уже проходил по делу о махинациях с землей, а Илюгин в должности проработал чуть более одного года.