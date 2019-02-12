Москва, 12 февраля, 2019, 12:15 — ИА Регнум. Законопроект об устойчивости российского сегмента интернета позволит отвечать на внутренние угрозы, дается возможность контролировать внутренний трафик. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 февраля, об этом сообщила одна из авторов законопроекта член Совфеда Людмила Бокова.

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«Законопроект направлен на создание устойчивой информационной безопасности интернета, который может реагировать на любые ситуации любого интернета — не только внешние угрозы могут быть, но и внутренние, например, неустойчивый трафик, коллеги предлагают анализировать трафик, прорывы сетей», — сказала Бокова.

Госдума в первом чтении обсуждает законопроект о Рунете. Предусматривается, что в случаях возникновения угроз целостности, устойчивости и безопасности функционирования на территории РФ интернета Роскомнадзором может осуществляться централизованное управление. Инициатива предполагает и учения, в рамках которых российский сегмент может быть отключен от глобальной сети.

«Никакого отношения к китайскому интернету (закон не имеет)», — заверила сенатор.

Вместе с тем законом создается реестр национальных доменных зон.