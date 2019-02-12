Магадан, 12 февраля, 2019, 12:25 — ИА Регнум. В Магаданской области пытаются разобраться, почему после того, как с авиакомпаний, выполняющих рейсы на Дальнем Востоке, перестали взимать налог на добавленную стоимость, цена перелёта Магадан — Хабаровск выросла примерно на 25%. УФАС адекватного объяснения ситуации не даёт, прокуратура с этим вопросом пока разбирается, рассказал представитель Колымы в Совете Федерации Анатолий Широков. Он считает странным то, что магаданцы платят за полёты больше, несмотря на то, что авиакомпании получили льготу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

confused_me Самолет

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«Я думаю, что здесь ключевое, доминирующее значение имеет «Аврора», которая входит в группу «Аэрофлот», он и устанавливает тарифы, — рассказал Анатолий Широков в интервью телеканалу «Вести Магадан». — Выяснение этих обстоятельств немножко затягивается потому, что у всех органов, которые обращаются, в том числе у авиакомпаний, есть 30 дней на ответ на мои запросы, и они этим сроком пользуются в полной мере».

Полученный от УФАС ответ на вопрос, почему обнуление авиаперевозчикам НДС не повлияло на цену перевозок, сенатора не удовлетворил — антимонопольная служба необходимую информацию не предоставила. Анатолий Широков обратился также в Генпрокуратуру РФ и Восточную транспортную прокуратуру на транспорте и снова готовит уже конкретные вопросы в УФАС.

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«Потому что ситуация не очень понятная: НДС обнулили, и если бы хотя бы не повышалась цена, это было бы понятно. Но как только с 1 октября НДС для авиаперевозок на Дальнем Востоке обнулили, у «Авроры» выросла цена на четверть. Эта цена колеблется, но в целом она довольно высока, и на сегодняшний день перелёт Магадан — Хабаровск — Магадан стоит 38 тыс. на летний период — это очень много для магаданцев», — пояснил Анатолий Широков.

Он также напомнил о проблеме дефицита субсидированных авиабилетов.

«Ситуация состоит из двух частей: первое — это деньги, второе — количество самолётов и пассажирских мест в них. С деньгами на сегодняшний день вопрос находится на согласовании у председателя правительства РФ. Вторая часть проблемы — это места, и я обратился к Валентине Матвиенко(председатель Совета Федерации — прим. ИА REGNUM ) с просьбой о поддержке дополнительного выделения самолётов до Колымы на летний период, она будет общаться непосредственно с руководством «Аэрофлота». «Аэрофлот» — переговорщик очень сложный, с ним очень трудно договориться, но мы искренне надеемся, что вмешательство Валентины Ивановны позволит обратить ситуацию в нашу пользу. Пока «Аэрофлот» запланировал семь рейсов в неделю на самолётах с комплектацией в 350 кресел, мы же просим восемь бортов в неделю с комплектацией 450 кресел. Это позволит резко увеличить количество тех, кто сможет улететь на материк отдыхать», — рассказал Анатолий Широков.

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Что касается льготных авиабилетов, то на эти цели ожидается выделение 5,2 млрд рублей, 85% из которых будут направлены на субсидирование перелётов на Дальний Восток.

«Право воспользоваться субсидированными авиабилетами у нас в этом году имеют 75,2 тыс. человек. На это необходимо ориентировочно 503 млн рублей. Фактически сегодня колымчане смогли выкупить 11,5% билетов от потребного количества. Сделать так, чтобы большинство тех, кто имеет право воспользоваться льготой, чтобы выехать в этом году в отпуск — это задача, которую мы сейчас решаем», — отметил Анатолий Широков.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года президент России Владимир Путин утвердил поправку в Налоговый кодекс России об обнулении до 2025 года НДС для авиаперевозок на Дальний Восток. Ожидалось, что эта мера положительно повлияет на цену билетов, но только в том случае, если за ценообразованием этих авиаперевозок будет жёсткий государственный контроль, высказал мнение председатель Общественной палаты Магаданской области Яков Радченко.