Вашингтон, 12 февраля, 2019, 12:32 — ИА Регнум. В США готовится к выпуску серия кукол Барби в инвалидных колясках и с протезами, сообщает 11 февраля CBS.

Скриншот с сайта CBS Новый дизайн Барби

Компания Mattel, которая производит популярную куклу, представила новинку линейки Barbie Fashionista, в которой представлены куклы с ограниченными возможностями, а также с различными тонами кожи, текстурой волос и типами тела.

Над новой Барби дизайнеры работали с экспертами по инвалидным коляскам и Детской больницей, компания также сотрудничала с 12-летней девочкой и ее врачом над созданием куклы со съемным протезом конечности. Девочка, у которой нет руки, почти три года назад создала на Change.org петицию, чтобы заставить производителя сделать куклу со съемным протезом конечности.

Сейчас руководитель дизайна новой Бари, Ким Калмоне, заявляет, что Mattel «сосредоточен на развитии, чтобы оставаться самой разнообразной линией кукол на рынке». Куклы поступят в продажу осенью.