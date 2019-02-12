Воронеж, 12 февраля, 2019, 12:03 — ИА Регнум. Цены на жилье на первичном рынке в регионах Центрального федерального округа росли более активными темпами, чем на вторичном рынке. Средняя стоимость квадратного метра нового жилья в регионах ЦФО на начало 2019 года достигла 80 тыс. 873,29 рублей (76 тыс. 792,16 — в первом квартале 2018 года), на вторичном рынке квадратный метр в среднем стоил 71 тыс. 810,17 рублей (в первом квартале — 70 363,71). При этом в большинстве регионов округа зарегистрирован рост цен на новую недвижимость. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, итоги для рынка недвижимости за четвёртый квартал 2018 года подвёл Росстат.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

Самые высокие цены на первичном рынке жилья по итогам четвертого квартала 2018 года отмечены в следующих регионах ЦФО (кроме Москвы): Московская область 86 166,32 руб. за квадратный метр, Белгородская область — 53 987,7 руб., Тульская — 53 971,48 руб., Калужская — 51 995,62 руб. Самая низкая стоимость квадратного метра — в Брянской области (33 тыс. рублей) и во Владимирской (34,4 тыс.).

В большинстве регионов ЦФО отмечался — и кое-где значительный — рост цен на новую недвижимость. Так, в Брянской области стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке выросла с 32 884,55 руб. в первом квартале 2018 года до 33 000,56 руб. к концу года, во Владимирской области — с 33 908,05 руб. до 34 379,47, в Воронежской области — с 43 292,72 руб. до 45 351,53 руб., в Ивановской — с 35 111,21 до 35 257,64 руб., в Калужской — с 50 098,68 до 51 995,62 руб., в Костромской — с 33 912,63 до 36 866,2 руб., в Курской — с 36 656,09 до 38 784,42 руб., в Липецкой области — с 37 625,64 до 40 767,04 руб., в Московской — с 81 167,6 до 86 166,32 руб., в Орловской — с 35 872,41 руб. до 37 414,32 руб., в Рязанской — с 38 580,58 до 41 463,58 руб., в Смоленской — с 39 074,78 до 39 354,78 руб., в Тамбовской — с 34 422,34 до 35 366,91 руб., в Тульской — с 49 497,69 до 51 758,58 руб., в Ярославской — с 45 318,46 до 47 211,27 руб.

Снижение стоимости квадратного метра жилья на первичном рынке по итогам 2018 года отмечено в Белгородской области — с 54 тыс. 109,83 руб. в первом квартале 2018 года и до 53 тыс. 987,7 руб., а также в Тверской — с 45 тыс. 574,88 руб. до 45 тыс. 140,98 руб.

На вторичном рынке недвижимости самая высокая стоимость квадратного метра по итогам 2018 года среди регионов Центрального федерального округа отмечена в Московской области — 73 916,66 руб., а также в Калужской — 52 878,36 руб. и в Тульской — 51 429,46 руб. Дешевле всего на вторичном рынке жилье можно купить в Смоленской области — 33 361,11 руб. и в Тамбовской — 35 316,14 руб.

В течение года рост цен на квадратный метр недвижимости был зарегистрирован в следующих регионах ЦФО: в Белгородской — с 48 759,17 до 48 862,29 руб., во Владимирской — с 40 974,71 до 43 365,72 руб., Воронежской — с 43 350,29 до 43 815,78 руб., в Калужской — с 51 030,04 до 52 878,36 руб., в Костромской — с 36 634,7 до 40 306,41 руб., в Курской — с 38 132,11 до 40 050,81 руб., Липецкой — с 40 744,53 до 41 091,44 руб., Московской — с 70 805,73 до 73 916,66 руб., в Орловской — с 34 137,52 до 36 919,26 руб., в Рязанской — с 41 611,58 до 41 989,58 руб., Смоленской — с 32 801,56 до 33 361,11 руб., в Тверской с 44 415,14 до 45 624,1 руб. и в Тульской — с 49 159,19 до 51 429,46 руб.

Снижение цен на вторичном рынке недвижимости в течение года произошло, по данным Росстата, в Брянской области (с 35 032,6 до 34 156,21 руб.), в Ивановской области (с 39 765,67 до 39 625,97 руб.), в Тамбовской области (с 35 937,19 до 35 316,14 руб.) и в Ярославской (с 44 631,6 до 44 537,38 руб.).

Отметим, что в Москве Росстат зафиксировал снижение стоимости квадратного метра в четвёртом квартале 2018 года. Средняя стоимость квадратного метра в новостройках в четвёртом квартале составила 172 460,32 руб., тогда как в третьем квартале он стоил 172 725,5 руб. На вторичном рынке недвижимости в Москве в четвёртом квартале «квадрат» продавался по средней цене 171 177,91 руб.

Добавим, что на первый квартал 2019 года приказом Минстроя средняя рыночная цена квадратного метра жилья, используемая для расчётов соцвыплат из федерального бюджета, самой высокой была в Московской области — 61 040 руб., самой низкой — в Брянской области — 30 412 руб. за кв.м.