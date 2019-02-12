Москва, 12 февраля, 2019, 11:59 — ИА Регнум. Законопроект о льготных условиях по оплате исполнительского сбора для должников, которые получили ипотеку, но не погасили ее вовремя, Госдума приняла во втором, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 12 февраля.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

Законопроект направлен на то, чтобы облегчить положение должников по ипотеке. В частности, те из них, которые принимают участие в правительственных программах помощи отдельным категориям заемщиков, смогут не уплачивать исполнительский сбор ипотечных должников. В основном речь идет о так называемых «валютных ипотечниках» — тех, кто взял кредит в иностранной валюте и пострадал в результате изменения валютного курса.

Кроме того, законопроект также устанавливает новые правила взыскания исполнительского сбора с солидарных должников — то есть, с тех, кто совместно брал ипотечный кредит. Теперь обязанность уплачивать взнос ляжет только на одного из них.

Как заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин, такое нововведение позволит облегчить ситуацию, в которую попали должники.

«По действующему законодательству, если муж и жена совместно взяли квартиру в ипотеку и по ней возник долг, то каждый из них вынужден будет заплатить 7% исполнительского сбора. После окончательного принятия законопроекта солидарные должники будут платить совместно только 7%. Это позволит поддержать граждан, оказавшихся в сложной финансовой ситуации», — подчеркнул Володин.