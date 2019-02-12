Москва, 12 февраля, 2019, 11:50 — ИА Регнум. Работа над соглашением между Россией и Белоруссией о взаимном признании виз близится к концу, документ может быть подписан в течение нескольких месяцев. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 февраля, об этом сообщил замглавы МИД России Григорий Карасин.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

«Работа близится к концу, и я надеюсь, вместе с белорусскими коллегами, что это соглашение будет подписано и одобрено в ближайшие месяцы», — заявил Карасин в Госдуме.

В Госдуме обсуждается соглашение между РФ и Белоруссией, которое регулирует порядок въезда иностранных граждан и лиц без гражданства, следующих в Белоруссию для посещения II Европейских игр 2019 года.