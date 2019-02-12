Москва, 12 февраля, 2019, 11:53 — ИА Регнум. Заболеваемость гриппом и ОРВИ привела к закрытию в России около 4 тыс. школ и более 1 тыс. детских садов. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает 12 февраля радиостанция Business FM.

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Болеют в основном дети 3−14 лет в организованных коллективах — ученики школ и воспитанники дошкольных учреждений. В связи с этим за неделю с 4 по 10 февраля были полностью закрыты 3839 школ и 1078 детских садов, уточнила она.

Меры направлены на прерывание эпидпроцесса. Дети учатся дистанционно, отметила Попова.

Как сообщало ИА REGNUM, к 7 февраля эпидпорог по гриппу и ОРВИ был превышен в 23 российских регионах, Москва в их число не попала. Уровень вакцинации населения в текущем сезоне превысил 49%.

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