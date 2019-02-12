Москва, 12 февраля, 2019, 10:55 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предпринял попытку снять авторство депутата Андрея Лугового у законопроекта об устойчивости интернета, однако Луговой настаивает на авторстве, передает корреспондент ИА REGNUM 12 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

«Мы снимаем его фамилию, он не является автором этого закона. Фракция не будет голосовать за данный закон», — заявил Жириновский в ходе пленарного заседания.

Вместе с тем глава комитета Госдумы по контролю Ольга Савастьянова («Единая Россия») разъяснила парламентариям, что для отказа от авторства необходимо автору «написать заявление и отозвать свою подпись».

В ходе дискуссии слово взял Луговой.

«Я не отзываю свою подпись на законопроект», — сообщил он.

В ЛДПР намекнули на то, что Луговой внес законопроект, который не обсуждался с руководством фракции.

Авторы инициативы — члены Совфеда Андрей Клишас, Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР) — обратили внимание на то, что ключевые элементы структуры, корневые серверы DNS, которые обеспечивают связанность всего интернета, находятся за пределами РФ. Предполагается установка специального оборудования, «отключающего» российский сегмент интернета от глобальной сети.