Москва, 12 февраля, 2019, 09:47 — ИА Регнум. ЛДПР не будет голосовать по законопроекту об устойчивости российского сегмента интернета, фракция учитывает мнение молодежи. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 февраля, об этом заявил лидер партии Владимир Жириновский.

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«Мы не будем голосовать за него, хотя он имеет положительное значение… Мы должны иметь возможность эффективно блокировать информацию, которая может вредить», — указал парламентарий.

Депутат Госдумы сослался на позицию молодежи.

«Мы знаем позицию блогеров, молодежи, которые знают, что их могут по любому поводу отключать», — сказал Жириновский.

Авторы инициативы — члены Совфеда Андрей Клишас, Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР) обратили внимание на то, что ключевые элементы структуры, корневые серверы DNS, которые обеспечивают связанность всего интернета, находятся за пределами РФ. Предполагается установка специального оборудования, «отключающего» российский сегмент интернета от глобальной Сети.