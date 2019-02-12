Москва, 12 февраля, 2019, 09:11 — ИА Регнум. Мошенники пытаются в своих интересах воспользоваться переводом российского телевещания в цифровой формат. Об этом заявил заместитель главы Минкомсвязи России Алексей Волин.

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По его словам, на фоне отключения аналогового ТВ злоумышленники пытаются заключить с гражданами договоры на услуги платного кабельного телевидения.

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Семь российских регионов отключают от аналогового вещания

«Появились жулики, которые под предлогом отключения аналога пытаются изменить тарифы или перезаключить договоры на кабельных операторов и интернет-провайдеров», — приводит РИА Новости слова Волина.

Замминистра добавил, что ведомство уже обратило внимание местных властей «на борьбу» с таким видом мошенничества.

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Переход на цифру в Чечне отметили флешмобом у мечети

Напомним, что для просмотра в эфире 20 общефедеральных каналов не нужно платить абонентскую плату, достаточно установить приставку и дециметровую антенну. Не требуется также подключения к интернету или к локальным телевизионным кабельным сетям.

Как сообщало ИА REGNUM, с января 2019 года в России начался поэтапный перевод российского телевидения на цифровое вещание (на стандарт DVB-T2) с одновременным отключением аналогового вещания. Первым регионом, который полностью перешел на цифровое вещание, стала Тверская область. Накануне, 11 февраля, сразу семь регионов — Магаданская, Пензенская, Рязанская, Тульская, Ульяновская и Ярославская области, а также Чечня — приступили к отключению аналогового вещания.

Вторая волна отключения начнётся 15 апреля и коснется ещё 20 регионов РФ. За ней последует третья — 3 июня изменится способ вещания в остальных 57 регионах.