Иваново, 12 февраля, 2019, 08:46 — ИА Регнум. Оператор Tele2 на 80% реализовал планы по строительству базовых станций в Ивановской и Ярославской областях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самой компании.

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Работы по монтажу базовых станций завершены во всех крупных райцентрах двух регионов: Шуе, Фурманове, Тейкове, Данилове, Ростове, Переславле, Угличе и ряде других. В данный момент оператор занимается тестированием и отладкой сети в этих населенных пунктах. Покрытие охватит большинство населенных пунктов области.

Мы развернем сеть в том числе и во многих удаленных и малонаселенных селах и поселках, потому что понимаем, что местным жителям так же, как и горожанам, необходимы современные и качественные услуги мобильной связи, — рассказал директор ярославского и ивановского филиалов Tele2 Сергей Тимонин.

Tele2 начала развивать сетевую инфраструктуру в Ивановской и Ярославской областях с 2018 года. В декабре прошлого года компания в тестовом режиме запустила коммутатор, который позволяет устанавливать голосовое соединение между абонентами. А также настроила оборудование для подключения абонентов к интернету и возможности использования SMS.

В течение ближайших месяцев оператор завершит строительство объектов сетевой инфраструктуры в большинстве населенных пунктов Ивановской и Ярославской областей. Коммерческий запуск запланирован на второй квартал 2019 года.