Красноярск, 12 февраля, 2019, 08:34 — ИА Регнум. В Красноярске, который через считаные дни примет Всемирную зимнюю Универсиаду, продлили режим «чёрного неба», введённый 8 февраля. Объявлены неблагоприятные метеоусловия (НМУ) первой степени опасности.

Скриншот со страницы группы «#Зачистоенебо — Красноярск». Vk.com Уровень загрязнения городского воздуха

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Сложившуюся ситуацию красноярцы обсуждают в соцсетях. Также они делятся фотографиями города, затянутого смогом.

«Дышать вообще нечем, сегодня прям очень сильно это ощущал», — комментирует подписчик паблика «За чистое небо» в соцсети «ВКонтакте».

"Сейчас, наверное, максимально выбрасывают, чтобы к Универсиаде потом уменьшить выбросы… Нас же за людей не считают, нет никому дела до того, чем мы дышим», — считает подписчица.

Ещё один подписчик задаётся вопросом, что происходит в городе.

«Ничего страшного, просто тебя убивают», — ответили ему в группе.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Красноярский край и город Красноярск известны своими экологическими проблемами. Периодически в городе объявляются неблагоприятные метеоусловия. Такие периоды, когда над Красноярском нависает густой смог, горожане называют режимами «чёрного неба». Экологи сходятся во мнении, что в сложившейся ситуации виноваты промышленные, тепловые предприятия и транспорт. 30 марта в Красноярске запланирован митинг «За чистое небо».

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Как известно, со 2 по 12 марта в Красноярске пройдёт важное событие международного масштаба — XXIX Всемирная зимняя Универсиада 2019 года. На её подготовку и проведение потрачены баснословные деньги — порядка 80 млрд рублей.

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Красноярцы предполагают, что в период Универсиады власти сумеют сделать так, что небо над городом будет чистым. Тем более в столицу края собирается приехать президент РФ Владимир Путин.

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Но что будет, когда первые лица и высокопоставленные гости уедут из Красноярска?