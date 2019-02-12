Вашингтон, 12 февраля, 2019, 08:21 — ИА Регнум. Новейшие российские торпеды «Посейдон», которые часто называют торпедами «Судного дня», могут представлять угрозу уничтожения для целого континента. Об этом говорится в статье американского издания Business Insider.

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Однако истинная причина того, зачем России подобное оружие, аналогов которого в мире нет, — это развал Североатлантического альянса, уверены авторы статьи, которые ссылаются на экспертов.

Издание отмечает, что НАТО как военный союз перестанет существовать в том случае, если Североатлантический альянс не станет приходить на помощь союзной стране. Добиться этого можно, по мнению авторов публикации, поставив Соединённые Штаты перед выбором: насколько сильно им нужно спасти Эстонию от схватки с Москвой или подвергнуть свои прибрежные воды многолетней радиации от подводных торпед, которые Россия сможет применить даже в случае своего полного уничтожения. На последнее США вряд ли согласятся.

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Также, по версии журнала, Москва может использовать торпеды в качестве «страхового полиса» и с помощью «Посейдонов» попытаться заставить Вашингтон впредь отказаться от любых попыток давления на Россию по надуманным поводам, то есть использовать торпеды в качестве «страхового полиса».

Как сообщало ИА REGNUM, впервые о ядерной беспилотной торпеде «Посейдон» в 2018 году сообщил президент РФ Владимир Путин. На сегодня ключевой этап тестирования уникальной океанской многоцелевой системы, которая способна поражать авианосцы и береговую инфраструктуру на межконтинентальной дальности, завершён. К морским ходовым испытаниям «Посейдона» планируется приступить летом 2019 года.

«Посейдон» — это большая торпеда, которая способна маневрировать по курсу и по глубине и обладает огромной дистанцией поражения. На торпеду может быть установлена ядерная боеголовка большой мощности. «Посейдон» предназначен для уничтожения прибрежной инфраструктуры противника, а также для удара по соединениям боевых кораблей. Благодаря полностью автоматической системе управления «Посейдон» может обходить и преодолевать любые противолодочные рубежи и иные системы защиты противника. В мире ещё нет подобного оружия.