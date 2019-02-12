Москва, 12 февраля, 2019, 07:44 — ИА Регнум. Средняя стоимость квадратного метра в Москве упала в четвёртом квартале 2018 года, сообщает Росстат.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

Снижение цены затронуло как первичный, так и вторичный рынок жилья. Средняя стоимость 1 квадратного метра в новых домах столицы в четвёртом квартале составила 172 460,32 руб. В третьем квартале он стоил дороже — 172 725,5 руб.

На вторичном рынке недвижимости в Москве в четвёртом квартале «квадрат» продавался по средней цене 171 177,91 руб. В третьем квартале его стоимость была 171 764,67 руб.

Отметим, что в первых кварталах 2018 года стоимость московского квадратного метра уверенно росла.

Снижение цены не помешало Москве сохранить лидерство по самой дорогой недвижимости в РФ. Так, средняя цена «квадрата» на первичном рынке по стране составила 61 831,57 руб., вторичном — 54 923,93 руб.

Как сообщало ИА REGNUM, самые дорогие квартиры Приволжского федерального округа находятся в Татарии, самые дешёвые — в Марий Эл.