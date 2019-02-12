Вашингтон, 12 февраля, 2019, 05:54 — ИА Регнум. Группы членов конгресса США, занятые переговорами по вопросу безопасности границ, заявили, что пришли к сделке, позволяющей избежать приостановки работы правительства и федеральных учреждений, сообщает агентство Bloomberg.

Флаг США и доллар

Сенатор Ричард Шелби заявил, что конгресс одобрил семь законопроектов по расходам, позволяющих предотвратить «шатдаун» и не приостанавливать работу федеральных агентств, включая Департамент внутренней безопасности США. Шелби и другие участники переговоров отказались разглашать детали, однако заявили, что в план по предотвращению «шатдауна» включены расходы на некий «барьер» на южной границе. Они также выразили надежду, что президент США Дональд Трамп пойдет им навстречу в этом вопросе.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля американский президент Дональд Трамп заявил, что представители Демпартии США не идут на уступки по вопросу строительства пограничной стены на южной границе Соединенных Штатов. Трамп считает, что таким образом демократы пытаются устроить очередной «шатдаун».