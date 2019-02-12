Хайкоу, Китай, 12 февраля, 2019, 05:10 — ИА Регнум. На популярном китайском курортном острове Санья зафиксирован мощный рост продаж в магазинах дьюти-фри во время празднования Китайского Нового года, сообщает 11 февраля агентство Синьхуа.

Alex Kwok Хайнань

Магазины дьюти-фри в городах Санья, Хайкоу и Цюнхай продали 643 тыс. единиц товаров с 4 по 10 февраля, что на 30,4% больше, чем за тот же праздничный период 2018 года, сообщили в таможенной службе города Хайкоу.

Стоимость продаж выросла ан 33,6% до 601 млн юаней (около $88,8 млн), при этом, количество покупателей возросло на 23,2% до 122 тыс. человек. В то же время, был зафиксирован новый рекорд продаж в день для магазинов беспошлинной торговли — 108 млн юаней за 8 февраля.

Отмечается, что стремительный рост продаж связан с тем, что власти провинции увеличили годовую квоту на товары в магазинах дьюти-фри как для путешественников, так и для местных, а также добавили в список разрешенных к продаже в этих магазинах товаров ряд медицинских устройств с декабря 2018 года.

Кроме того, в провинции Хайнань было открыта два новых офшорных магазина беспошлинной торговли в городах Хайоку и Цюнхай в середине января 2019 года к двум уже существующим в городах Хайоку и Санья.

Напомним, что Госсовет КНР дал разрешение провинции Хайнань запустить в разработку пилотную программу зоны беспошлинной торговли в регионе еще в апреле 2011 года с целью превратить провинцию в международный курорт мирового уровня. В среднем с 2011 по 2018 годы ежегодный объем торговли в магазинах дьюти-фри рос на 39%, увеличившись с 986 млн юаней до 10,1 млрд юаней в год.