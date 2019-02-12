Лондон, 12 февраля, 2019, 04:40 — ИА Регнум. Отставка британского премьер-министра Терезы Мэй — не за горами, считает ряд ее соотечественников — министров, пишет The Sun.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

Отставка может произойти уже летом — после Brexit. Мэй не уходит сейчас, отмечает британский министр внешней торговли Лиам Фокс, потому что еще не ясно, кто займет ее место, а она хочет, чтобы это был «правильный» политик. И, если Brexit состоится в выгодном для Лондона, варианте, то у Мэй будет больший авторитет и она сможет повлиять на выбор преемника.

Также британская газета отмечает, что Мэй — противник того, чтобы главой консерваторов стал бывший министр иностранных дел Борис Джонсон.

Напомним, выход Великобритании из Европейского союза планируется 29 марта 2019 г. Не исключен «жёсткий» вариант Brexit, когда страна покинет ЕС без соглашения между Брюсселем и Лондоном.