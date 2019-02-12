Южно-Сахалинск, 12 февраля, 2019, 04:19 — ИА Регнум. Зампред правительства РФ Ольга Голодец поддержала идею врио главы Сахалинской области Валерия Лимаренко о создании Всероссийского детского спортивного лагеря в островном регионе. Базой для лагеря станут объекты, построенные к I зимним Международным играм «Дети Азии». Первую смену лагерь будет готов принять уже в июне 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба правительства Сахалинской области I Международные игры «Дети Азии» проходят на Сахалине

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«Игры «Дети Азии» выделили Сахалинскую область на мировой спортивной карте, и у них обязательно должно быть продолжение. Открытие в регионе спортивного лагеря позволило бы сохранить наследие международных соревнований. Сейчас необходимо продумать программу занятий для ребят в части спорта, культурной, развлекательной составляющих. Валерий Лимаренко предложил ряд амбициозных проектов. Мы поддержим эти идеи на федеральном уровне, чтобы в ближайшее время они получили реальное продолжение», — сказала Ольга Голодец по итогам своей поездки на открытие игр «Дети Азии» на Сахалине.

В преддверии игр «Дети Азии» на Сахалине была создана целая серия крупных спортивных объектов. Это и уникальный лыже-биатлонный комплекс с самой современной на Дальнем Востоке мишенной системой, и сноуборд-парк, и трамплинный комплекс. Ещё более современным и комфортным стал спортивно-туристический комплекс «Горный воздух».

«Важно, чтобы все эти объекты активно использовались и по окончании международных детских игр. Спортивные объекты должны быть максимально доступны для жителей Сахалинской области, для всех любителей активного образа жизни. Поэтому и родилась идея о создании Всероссийского спортивного лагеря на базе созданной инфраструктуры. Здесь смогут заниматься около 5 тыс. спортсменов. Уверен, что с поддержкой федерального центра нам удастся эту идею реализовать», — сказал врио главы региона Валерий Лимаренко.

Министр спорта РФ Павел Колобков одобрил ещё одну идею сахалинских властей — по созданию в Южно-Сахалинске легкоатлетического манежа. С появлением такого объекта спортсмены смогут круглогодично тренироваться в благоприятных условиях.

«В Сахалинской области сегодня есть все условия для того, чтобы жители вели здоровый и активный образ жизни. Уже около 44% островитян регулярно занимаются физической культурой и спортом. Это лучший результат на Дальнем Востоке. При этом средний показатель по России — 40,5%», — отметил министр спорта РФ.

Региональные и федеральные чиновники обсудили развитие на Сахалине культуры и туризма. Эти отрасли, по мнению Валерия Лимаренко, в регионе должны развиваться по самым высоким мировым стандартам. В 2019 году на Сахалине планируется провести выставки из фондов Русского музея и Эрмитажа. Для того чтобы островной регион мог принимать выставки из лучших музеев мира, здесь планируется строительство современного выставочного комплекса.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине проходят I Международные игры «Дети Азии». Накануне врио главы региона Валерий Лимаренко доложил президенту РФ Владимиру Путину о полной готовности всех спортивных объектов и региональных служб к проведению соревнований.