Москва, 12 февраля, 2019, 03:16 — ИА Регнум. Более 33,3 миллионов пассажиров воспользовалось услугами автобусов ГУП «Мострансавто» в январе 2019 года, сообщает пресс-служба перевозчика.

Сидик из ПТУ Московский автобус

Сообщается, что этот показатель превысил на 4% данные за аналогичный период 2016 года. Отмечается, что за прошедшие три года существенно возросло число пассажиров, оплачивающих проезд социальными картами. Также отмечается рост количества льготных поездок на 17% по сравнению с 2016 годом. Пресс-служба «Мострансавто» подчеркнула, что автобусный парк обновился на 52%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве за 2018 год было отмечено снижение количества нелегальных перевозчиков на 95%. Сейчас в столице почти все перевозки осуществляют легальные компании.