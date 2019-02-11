* талибов — запрещённая в России организация

Кишинёв, 12 февраля, 2019, 01:57 — ИА Регнум. Два молдавских пилота, в течение трех лет находившиеся в плену талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, были освобождены при участии России и смогут вернуться домой. Об этом заявил президент Молдавии Игорь Додон, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Кандагар». Реж. Андрей Кавун. 2010. Россия В афганском плену

Додон сказал, что ранее обратился к руководству России с просьбой помочью освобождении пилотов. «Проблему удалось решить только благодаря помощи руководства Российской Федерации, которое откликнулось на мою личную просьбу. Буруянэ и Крихана уже переправлены в Москву и в настоящее время проходят курс реабилитации в одном из медицинских центров. Как только врачи дадут разрешение, наши сограждане немедленно вернутся домой, к своим семьям, которые уже отчаялись их увидеть», — добавил молдавский президент.

Он подчеркнул, что «именно в таких ситуациях и определяется, кто действительно является другом и партнером».

Вертолет, которым управлял молдавский экипаж, выполнявший работу по контракту с правительством США, был подбит 24 ноября 2015 года близ афганского города Мазари-Шариф. На борту находились 18 пассажиров и три члена экипажа — граждане Молдавии. В результате жесткой аварийной посадки погибли четыре человека, в том числе командир корабля Олег Гроза. Оставшиеся в живых члены экипажа — Лионел Буруянэ и Михаил Крихана — были взяты талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в заложники.