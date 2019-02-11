Вашингтон, 11 февраля, 2019, 23:50 — ИА Регнум. Россия и Китай являются для США вызовом в космической сфере, сообщается в докладе Разведывательного управления министерства обороны США (РУМО), опубликованном 11 февраля.

Mil.ru Российские войска воздушно-космической обороны

«Китай и Россия в особенности предпринимают шаги для того, чтобы бросать вызов США», — указано в тексте доклада.

По мнению специалистов РУМО, Россия и Китай уже создали «энергичные и располагающие большим потенциалом» космические военные силы, в том числе орбитальную разведку.

Кроме того, в докладе указано, что Москва и Пекин располагают техническими возможностями для обнаружения, глушения и уничтожения орбитальных объектов вероятного противника.

Также в список угроз для США включены Иран и Северная Корея, имеющие возможность осуществлять космические запуски и глушить спутниковые сигналы.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в США объявили о планах создания обособленного ведомства, отдельно от Пентагона решающего вопросы военно-космической сферы.