Москва, 11 февраля, 2019, 23:42 — ИА Регнум. Поставки российского природного газа в Армению осуществляются по льготным, по сравнению с мировыми, ценам, определяемым на договорной основе. Об этом в интервью РИА Новости заявил замглавы МИД России Григорий Карасин, отвечая на вопрос о том, может ли Россия пойти на снижение цены на газ для Армении и при каких условиях.

«В связи с окончанием 31 декабря 2018 года срока действия контракта купли-продажи газа между ООО «Газпром экспорт» и ЗАО «Газпром Армения», было подписано дополнительное соглашение к контракту, в соответствии с которым цена на газ для Армении в 2019 года установлена на уровне 165 долларов США за 1000 куб. м. Следует также учитывать, что российским экспортером не применялся перерасчет цены газа в зависимости от калорийности (поставляемый нами природный газ отличается повышенной теплоемкостью). Это де-факто представляет собой дополнительную коммерческую скидку, отражающую союзнический характер отношений между нашими странами. Поставки газа из России (около 2 млрд кубических метров ежегодно) полностью обеспечивают потребности республики», — сказал Карасин.

Он также добавил, что союзнические отношения между странами носят масштабный характер во всех областях и не ограничиваются вопросами ценообразования на поставки российского газа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, несмотря на то, что российский «Газпром» с 1 января 2019 года повысил цены на газ для Армении на границе с $150 до $165 за 1 тысячу кубометров, внутренние тарифы в Армении остались прежними.