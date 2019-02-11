Мадрид, 11 февраля, 2019, 23:19 — ИА Регнум. Правительство Испании подготовило указ об эксгумации останков диктатора Франсиско Франко, 11 февраля передает агентство Reuters.

Портрет генерала Франко

По информации источников агентства в испанском правительстве, вопрос о перезахоронении, который откладывался долгие месяцы, будет решен в ближайшие дни.

После утверждения указа правительство Педро Санчеса даст семье Франко 15 дней, чтобы выбрать место для перезахоронения останков диктатора из мавзолея в Долине павших на окраине Мадрида.

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