В ООН оценили финансовые резервы «Исламского государства»*
Нью-Йорк, США, 11 февраля, 2019, 22:59 — ИА Регнум. Финансовые резервы террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), по данным из различных источников, оцениваются в $50−300 млн. Об этом 11 февраля заявил заместитель генсека ООН, глава контртеррористического управления организации Владимир Воронков на заседании Совета Безопасности.
Он также сообщил, что на сегодняшний день в Сирии насчитывается порядка 14−18 тысяч боевиков группировки, из которых около трёх тысяч составляют иностранные граждане.
По словам Воронкова, в настоящее время группировка превращается в скрытую сеть, действующую на локальном уровне, при этом её центральное руководство продолжает сохранять влияние.
Угроза от деятельности террористов сохраняется в странах Ближнего Востока, Северной, Западной и Восточной Африки, Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии, отметил заместитель генсека ООН.