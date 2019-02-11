* запрещённая в России организация

Нью-Йорк, США, 11 февраля, 2019, 22:59 — ИА Регнум. Финансовые резервы террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), по данным из различных источников, оцениваются в $50−300 млн. Об этом 11 февраля заявил заместитель генсека ООН, глава контртеррористического управления организации Владимир Воронков на заседании Совета Безопасности.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Он также сообщил, что на сегодняшний день в Сирии насчитывается порядка 14−18 тысяч боевиков группировки, из которых около трёх тысяч составляют иностранные граждане.

По словам Воронкова, в настоящее время группировка превращается в скрытую сеть, действующую на локальном уровне, при этом её центральное руководство продолжает сохранять влияние.

Угроза от деятельности террористов сохраняется в странах Ближнего Востока, Северной, Западной и Восточной Африки, Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии, отметил заместитель генсека ООН.