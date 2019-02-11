Морские подразделения военной полиции появятся в России в 2019 году
Москва, 11 февраля, 2019, 22:37 — ИА Регнум. В составе Вооружённых сил России в 2019 году будут созданы морские подразделения военной полиции. Об этом 11 февраля сообщает газета «Известия» со ссылкой на Министерство обороны России.
По информации издания, новые подразделения займутся патрулированием акваторий, прилегающих к районам базирования кораблей и подводных лодок ВМФ России.
В задачи военной полиции будет входить досмотр судов Минобороны в прибрежных районах, проверка грузов, а также поиск военнослужащих, самовольно покинувших судно или воинскую часть.
Помимо этого, подразделения получат полномочиями для задержания незаконно проникающих в закрытые акватории гражданских лиц.
Сообщается, что первое подразделение морской военной полиции в настоящее время уже формируется на Камчатке, в перспективе аналогичные структуры пополнят Северный флот. Также военная полиция появится на Балтийском, Чёрном и Каспийском морях.