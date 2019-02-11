Москва, 11 февраля, 2019, 21:59 — ИА Регнум. Следственный комитет расследует обстоятельства убийства пациентки в одной из больниц на юго-востоке Москвы. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба столичного управления ведомства.

niekverlaan Нож

По предварительным данным следствия, в ночь на 11 февраля 52-летняя пациентка больницы нанесла не менее двух ножевых ранений в область туловища своей 49-летней соседке по палате.

Несмотря на оказанную медиками помощь, спустя непродолжительное время пострадавшая скончалась.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК России «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть потерпевшего».

Сообщается, что подозреваемая в настоящее время остаётся в больнице, где проверяется её психическое здоровье.