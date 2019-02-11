Будапешт, 11 февраля, 2019, 20:58 — ИА Регнум. Министерство обороны Венгрии выставило на продажу весь имеющийся в стране парк советских истребителей МиГ-29. Об этом сегодня, 11 февраля, сообщает портал Jane's 360.

Binningench1 Истребитель-бомбардировщик МиГ-29 ВВС Венгрии

Все истребители продаются единым лотом. Всего в лот входят 19 истребителей, часть из которых полуразобрана и непригодна к полетам, 20 двигателей, а также три сотни других агрегатов, в том числе авиационные пушки.

Начальная цена лота — 2,8 млрд венгерских форинтов (около $10 млн). При этом покупатель должен получить одобрение сделки со стороны России.

Если вычесть запасные части, то цена одного истребителя МиГ-29 составляет порядка $300 тыс. Стоит отметить, что сейчас примерно столько же стоят автомобили премиум-класса.

Напомним, МиГ-29 — советский многоцелевой сверхзвуковой истребитель четвертого поколения. На вооружение этот самолет начал поступать в 1983 году. Венгрия получила партию из 28 МиГ-29 в 1993 году. 13 этих самолетов прошли капитальный ремонт в 2007—2008 годах под контролем РСК «МиГ». Однако уже в 2010 году венгерские летчики прекратили летать на этих машинах.