Стамбул, Турция, 11 февраля, 2019, 20:28 — ИА Регнум. Четверо военнослужащих, пострадавших при падении военного вертолета в Стамбуле, умерли в больнице, сообщил 11 февраля журналистам стамбульский губернатор Али Ерликайя.

12019 Вертолет

Ранее губернатор Стамбула сообщал в своем «Твиттере», что четыре человека, пострадавших в крушении вертолета, доставлены в больницу.

По информации стамбульского губернатора, все четверо пострадавших военных были госпитализированы в течение нескольких минут, однако медикам не удалось их спасти.