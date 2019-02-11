Пекин, 11 февраля, 2019, 20:18 — ИА Регнум. Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая заняли второе место в мире по общему тоннажу боевых кораблей, утверждает французская газета Le Monde.

Took-ranch Корабли флота КНР

По информации издания, тоннаж боевых кораблей ВМФ Китая достиг 1,6 млн тонн, уступая только военному флоту США с общим тоннажем в 3,3 млн тонн.

При этом газета отмечает не только численность, но и растущий технический уровень китайских кораблей и судостроительных предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СМИ сообщили о планах Пекина создать в составе ВМС страны шесть авианосных групп.