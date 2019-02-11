Москва, 11 февраля, 2019, 20:25 — ИА Регнум. Население России хочет жить в сильном государстве с военным уклоном, считает писатель Захар Прилепин. Такое мнение он высказал 11 февраля в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Захар Прилепин

«Военно-полицейская машина, которую мы строим, понятна населению. Население заинтересовано в сильном государстве. В военном точно заинтересовано. Эклектика нынешнего государства не позволяет гражданину и народу понять, с чем мы имеем дело. Если военное государство, то почему с Донбассом не можем решить проблему? Если государство социальное, то почему количество олигархов растет во время кризиса? Если государство патриотическое, то почему экономикой и отчасти культурой управляют либералы? Люди хотят понятные правила игры», — отметил писать.

Население РФ, в основной своей массе, настроено более радикально, чем государство. При этом сторонники либеральных идей не вызывают симпатии у большинства граждан, считает Прилепин.

«Единственное, что спасает наших «квазилибералов», это Владимир Путин. Он — единственная защита, чтобы их не затоптало население нашей страны», — озвучил свою позицию писатель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, советник президента РФ Владислав Сурков опубликовал статью в «Независимой газетой». В публикации политик сообщил, что Россия продолжит быть «государством Путина» ещё много лет, а пока «большая политическая машина» лишь набирает обороты.