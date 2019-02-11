Москва, 11 февраля, 2019, 20:15 — ИА Регнум. В Москве, в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова прошла церемония награждения художественного руководителя театра, режиссера Римаса Туминаса национальной премией «Гордость эпохи». Награду присудила Российская академия искусств за «выдающиеся заслуги и большой вклад в развитие театрального искусства России». В короткой речи мастер отметил: «Я горд, что я представляю две страны. И эта гордость победит все наши какие-то недомолвки, конфликты, которые не нужны совершенно. Я жду этого и дождусь».