Москва, 11 февраля, 2019, 21:31 — ИА Регнум. В московском метро изменились правила проезда пассажиров по карте «Тройка»: теперь срок действия 60 поездок составляет 45, а не 90 дней. Как выяснил корреспондент ИА REGNUM, решение о введении новых правил столичные власти приняли в преддверии новогодних праздников 21 декабря 2018 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Касса метро

Постановление правительства Москвы N 1665-ПП внесло коррективы в тарифы на услуги по перевозке пассажиров и багажа в общественном транспорте столицы, включая метрополитен. В частности, был изменён и срок действия карты «Тройка», рассчитанный на 60 поездок.

Если раньше пассажир пользовался общественным транспортом не ежедневно, то он успевал израсходовать свои поездки в течение 90 дней. Сейчас при уходе в отпуск или по причине болезни остаток его поездок по карте «Тройке» попросту сгорит. Выход один — класть деньги на карту самостоятельно, и тогда каждая новая поездка обойдётся в 38 рублей.

Напомним, стоимость 60 поездок на метрополитене по карте «Тройка» составляет 1900 рублей в месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года вышло поставление мэра Москвы Сергея Собянина, согласно которому с января в столичном метро подорожал на 3 рубля проезд по тарифу «90 минут» на карте «Тройка», до 59 рублей, и на 2 рубля увеличилась стоимость проезда по карте «Тройка», теперь она обходится в 38 рублей.

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