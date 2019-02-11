Эр-Рияд, 11 февраля, 2019, 17:48 — ИА Регнум. По мнению экспертов Международного валютного фонда, у Саудовской Аравии будет сохраняться дефицит бюджета при цене нефти ниже $80−85 за баррель Brent, 11 февраля передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Добыча нефти

«Если вы возьмете бюджет на 2019 год в том виде, в котором он представлен, и все остальное не изменится, точка безубыточности составит около 80−85 долларов», — сообщил журналистам директор МВФ по Ближнему Востоку и Центральной Азии Джихад Азур.

В настоящий момент нефть марки Brent оценивается на уровне приблизительно $62 за баррель — это гораздо ниже, чем нужно саудитам для «сбалансированного» бюджета.

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