Соледар, ДНР, 11 февраля, 2019, 16:08 — ИА Регнум. За минувшую неделю украинские силовики выпустили по территории ДНР 1905 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 11 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«В период с 4 по 10 февраля зафиксировано 132 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. Общее количество примененных по территории ДНР боеприпасов — 1905, что составило 64,2 ящика или 3,18 тонны», — рассказал руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.

Из указанного числа снарядов 246 были минами калибра 82 и 120 мм, уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки ВСУ 21 раз открыли огонь по территории ДНР, выпустив в общей сложности 264 единицы боеприпасов.