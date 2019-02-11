Москва, 11 февраля, 2019, 16:04 — ИА Регнум. Рынок нефти продолжает пребывать в состоянии неопределенности. Уже целый месяц цена барреля Brent находится в крайне узком торговом диапазоне $60−63 и никак не может вырваться за его пределы, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

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«Расти выше $63 не дают опасения за будущее мировой экономики и возможное сокращение спроса на нефть. Падать ниже $60 не дает позиция ОПЕК+, для которой более низкие цены совершенно неприемлемы. Именно поэтому рынок ищет дополнительные факторы, которые могли бы склонить чашу весов в одну из сторон», — отметил эксперт.

Надежды на Венесуэлу пока не оправдываются, до сих пор непонятно, кто получит власть в стране, поэтому участники рынка переключаются на торговые переговоры между США и Китаем, которые как раз должны пройти во второй половине этой недели.

«Итоги этой встречи, вероятно, станут известны лишь в ночь с 14 на 15 февраля, а до этого момента рынку, видимо, придется оставаться в сформированном ранее диапазоне. Так что 12 февраля для нефти, вероятно, не принесет ничего нового, и цена Brent будет торговаться даже в более узком диапазоне $61−63 за баррель», — полагает Быков.

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