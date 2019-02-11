Воронеж, 11 февраля, 2019, 16:02 — ИА Регнум. Жители многоквартирных домов Воронежа будут платить за вывоз мусора не по норме, а по факту, и рост стоимости услуги в этом случае окажется в пределах 12%. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, рассказала на брифинге 11 февраля руководитель департамента ЖКХ Воронежской области Галина Смирнова.

Дарья Драй ИА REGNUM Полигон

Галина Смирнова напомнила, что с 1 января Воронеж, Нововоронеж и еще несколько районов области (входящих в Воронежский межмуниципальный кластер) перешли на новую систему вывоза мусора — услуга переведена в разряд коммунальных. Изначально сообщалось, что оплата за вывоз мусора будет взиматься по нормативу, одинаковому для всех жителей — около 100 рублей с каждого проживающего в доме.

Однако, как сообщила Смирнова, для того чтобы избежать резкого роста тарифов, было принято решение о том, что «подушевая» оплата будет действовать лишь для жителей частного сектора, а также районов области и Нововоронежа. Жители многоквартирных домов Воронежа будут платить за фактически вывезенный мусор. Определять, сколько вывезено мусора, будут регоператор и управляющая компания: при расчете оплаты будет учитываться количество установленных контейнеров, частота вывоза мусора, а также количество квадратных метров в квартире. При этом оплата за мусор, подчеркнула Смирнова, в любом случае должна быть выведена из первой строки. Таким образом, пояснила руководитель департамента, по расчетам специалистов, оплата за вывоз мусора для горожан изменится незначительно: рост составит 4−5% и лишь в некоторых случаях может достигать 12%.

Отвечая на вопрос о справедливости исчисления оплаты по метражу, Галина Смирнова посетовала: идеально справедливого решения здесь быть не может, но при оплате по количеству квадратных метров удастся избежать резкого роста цифры в квитанциях.

В остальных муниципалитетах стоимость вывоза мусора с 1 января составляет: в Нововоронеже — 77,77 руб., в Каширском районе — 86,21 руб., в Нижнедевицком — 70 рублей, Новоусманском — от 70 до 105, в зависимости от муниципального образования, в Рамонском районе — 109 руб., в Репьевском — 70 руб., в Семилукском — от 70,20 до 95,24 руб., в Хохольском — 70 рублей. Во всех случаях плата будет начисляться по количеству проживающих.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января на части территории Воронежской области, в том числе Воронеже, начала действовать новая система вывоза бытовых отходов. Изначально тариф на вывоз мусора был установлен в размере 591 рубль 14 копеек за кубометр. Однако 31 января Воронежская облдума поддержала изменения в законодательство, предложенные губернатором Александром Гусевым, согласно которым НДС, включенный в тариф, будет возмещаться из бюджета. Таким образом, льготный тариф установлен в размере 492 рубля за кубометр мусора.