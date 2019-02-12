Москва, 12 февраля, 2019, 08:29 — ИА Регнум. Те передачи российского телевидения, которые, по идее, должны были бы транслировать государственную точку зрения на мировые события и поднимать чувство патриотизма в зрителях, выродились последнее время в бездарное шоу и лицемерие. В чем причина такого явления, рассуждает автор ИА REGNUM Эдуард Биров.

Kremlin.ru Дмитрий Киселёв

Проблема госпропаганды — в кадрах, берущихся ее осуществлять. Такое впечатление, что люди, пафосно рассуждающие о происходящем в России и мире, совершенно не верят в собственные слова. На этом фоне утверждения провластных и антивластных комментаторов становятся подобием слаженной игры, когда примитивная пропаганда подготавливает почву для хлестких сатирических атак оппозиционеров всех мастей, включая и самых разрушительных.

Места для правды в таких постановках не остается совершенно — когда речь идет об эмоциональной раскачке аудитории, выиграет не условный «государственник», бьющийся в эфире с условным «либералом», а тот, кому выгодное свести доверие к государственным СМИ к нулю. Российские государственные СМИ делают для собственной дискредитации львиную долю работы, проблема в том, что «оппозиционеры», которые перехватывают внимание, на деле являются не правдорубами, заботящимися о народе, а борцами за политические очки, способными оперативно привести страну к полному краху. А в чем же главная проблема?

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