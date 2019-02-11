Москва, 11 февраля, 2019, 15:52 — ИА Регнум. Главное управление по информационной политике Московской области закупает услуги по освещению работы органов власти Подмосковья в газете. Начальная (максимальная) цена контракта — 30 млн рублей, следует из информации, размещенной на официальном портале госзакупок.

Kremlin.ru Андрей Воробьёв

СМИ, в котором разместят материалы, должно быть общественно-политической направленности, распространяться как в печатном, так и электронном виде. Такое условие прописано в документации о закупке. В печатном виде материалы должны публиковать в виде двух приложений к газете. Первое должно состоять из 12 полос мелованной бумаги общим тиражом 60 тыс. экземпляров. Объём публикаций в этом приложении — 36 полос. Второе приложение насчитывает минимум 4 полосы из газетной бумаги тиражом 80 тыс. экземпляров. Объём услуг — 20 полос. Печатное издание должно выходить не реже пяти раз в неделю. Посещаемость сайта, на котором размещают информационные материалы, должна составлять не менее 30 млн уникальных пользователей в месяц.

«Цель публикаций — информирование населения Московской области о деятельности губернатора Московской области, правительства Московской области, органов государственной власти Московской области. Публикуемые материалы должны быть интересны широкому кругу читателей, сопровождаться соответствующими основной теме фотоиллюстрациями. Материалы могут содержать интервью и/или комментарии представителей органов государственной власти Московской области», — отмечено в разделе «Качественные характеристики услуг» техзадания.

Ранее ИА REGNUM сообщало о закупке информационных услуг СМИ по освещению работы правительства Московской области на сумму до 10 млн рублей.