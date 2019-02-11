Москва, 11 февраля, 2019, 15:45 — ИА Регнум. Сегодня, 11 февраля, министр спорта Павел Колобков пригласил президента РФ Владимира Путина на зимнюю Универсиаду в Красноярск. Это произошло во время личной встречи в Кремле.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Павлом Колобковым

«К Универсиаде мы полностью готовы, ждём гостей и, конечно, Владимир Владимирович, очень ждём Вас на открытии Универсиады. Думаю, Вам очень понравится», — пообещал Колобков.

В свою очередь глава государства поблагодарил главу Минспорта и сказал: «Хорошо. Спасибо большое».

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Как сообщало ИА REGNUM, Универсиада — очень важное событие для Красноярского края. За четыре года из федерального бюджета на её подготовку и проведение выделили порядка 50 млрд рублей, из бюджета Красноярского края — более 30 млрд.

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