Москва, 12 февраля, 2019, 07:36 — ИА Регнум. Идеология как средство внутреннего сплочения больших групп людей присуща любой стране, которая желает обладать собственной, а не навязанной извне политикой. Стоит ли России слепо следовать принципу «отсутствия идеологии» или стоит обратиться в этом вопросе к опыту прочих мировых держав, рассуждает в своей статье автор ИА REGNUM Руслан Хубиев.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Крупные страны Запада могут сколько угодно говорить о своей неидеологичности, тем не менее идеология им, во-первых, присуща, а во-вторых, насаждается среди собственного населения довольно агрессивно. Достаточно внимательно присмотреться к американским ритуалам, связанным с патриотизмом, верностью флагу и следованием принципу «американской мечты», чтобы понять правоту этого утверждения. Совсем не меньший уровень идеологичности показывают Англия, Япония или Китай, черпающие патриотизм в собственной истории и национальной специфике.

Разрушение идеологии потенциального конкурента — это метод неклассической войны, который применяется Западом, особенно в части программирования «вражеских» СМИ. Активная позиция, занятая Россией на международной арене, и развернувшаяся в связи с этим антироссийская пропаганда вопиет о необходимости здравой российской идеологии. Пока что российское общество делает на этом пути первые шаги, но здоровые силы общества уже всецело осознали необходимость национальной идеи, не зависимой от плюрализма мнений. А если отечественные либералы восхищены Западом как образцом свободы, то можно обратить внимание на нормы, которые эти государства прописывают для самих себя. Например, запрет на очернение собственной истории.

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