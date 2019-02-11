Махачкала, 11 февраля, 2019, 15:30 — ИА Регнум. Антимонопольная служба Дагестана проводит проверку обоснованности повышения цены на проезд в маршрутных такси в Махачкале. Надзорное ведомство направило запросы в восемь компаний, осуществляющих городские перевозки. Они должны были предоставить экономическое обоснование роста тарифа, сообщили ИА REGNUM 11 февраля в пресс-службе дагестанского управления ФАС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Проезд в общественном транспорте

Поступили ответы от шести внутригородских перевозчиков. Из них лишь фирма «Автоград» сообщила, что не повысила тариф на проезд и не намерена этого делать. Остальные компании предоставили свои обоснования роста цен. У некоторых перевозчиков они, как отмечают в ведомстве, полностью идентичные.

Специалисты проводят анализ предоставленных расчетов. Если в действиях перевозчиков будут выявлены признаки нарушения федерального закона «О защите конкуренции», в отношении них будут возбуждены антимонопольные дела.

Напомним, в начале третьей декады января управление промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Махачкалы сообщило об увеличении стоимости проезда в городских троллейбусах (с 10 до 13 рублей) и в автобусах Махачкала — Каспийск (с 13 до 15 рублей). Объяснялось подорожание повышением цен на топливо. При этом в ведомстве заверили, что цена проезда в городских маршрутных такси останется на уровне 17 рублей. Однако уже через несколько дней в маршрутках стали появляться первые объявления о повышении цены до 23 рублей, а в микроавтобусах по маршруту Махачкала — посёлок Ленинкент — с 23 до 30 рублей.

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Недовольные увеличением тарифа горожане провели две несанкционированные акции протеста, а также через социальные сети призывают бойкотировать поднявших стоимость перевозчиков. Против увеличения цен выступают и водители общественного транспорта. По их словам, тариф в размере 17 рублей является оптимальным и для них, и для населения. Однако стоимость проезда не определяют ни администрация города, ни водители. Такими полномочиями обладают лишь сами компании-перевозчики.

Администрация Махачкалы в лице бывшего врио мэра города Мурада Алиева заявила, что она категорически против повышения цен на общественном транспорте. В надзорные органы республики были направлены письма с просьбой проверить обоснованность увеличения тарифа.