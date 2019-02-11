Санкт-Петербург, 11 февраля, 2019, 14:41 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге не хватает как минимум 4,5 млрд рублей на финансирование уборки города. Не хватает техники, дворников и кровельщиков. Изменить ситуацию быстро не получится, но эта работа начнется поэтапно. Об этом заявил 11 февраля журналистам вице-губернатор Николай Бондаренко.

Дарья Драй ИА REGNUM Уборка снега на Невском проспекте

Напомним, врио губернатора Северной столицы Александр Беглов 10 февраля поручил вице-губернатору Бондаренко вместе с членами правительства Санкт-Петербурга разработать план комплексной модернизации жилищно-коммунальной отрасли. Беглов также дал указание провести опрос общественного мнения о возможном использовании реагентов на улицах Петербурга.

По данным Николая Бондаренко, сегодня на содержание и уборку улиц города тратится 7,5 млрд рублей, в то время как нормативная стоимость для такой площади составляет 12 млрд рублей.

«В Москве квадратный метр уборки стоит 268 рублей, у нас 100 рублей», — приводит слова вице-губернатора «Петербургский дневник». Продолжая сравнение со столицей, чиновник отметил, что в Москве трудится 4200 кровельщиков, а в Петербурге лишь 1200−1300 человек, в пиковые дни — до 1900 человек. Аналогичная ситуация и с уборочной техникой.

«Этим количеством техники, которую последний раз покупали в 2011 году, не в состоянии обеспечить нормальную уборку города. Если эта тенденция сохранится, то такая же ситуация нас ждет в будущем», — признал Бондаренко.

Он сообщил, что работа по модернизации коммунальной отрасли города начнется поэтапно, с наиболее уязвимых для снега и льда центральных районов Петербурга.

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Также дополнительной проработки требует вопрос о реагентах, от применения которых петербургские дорожники отказались в 2016 году, получив одобрительные оценки горожан. Однако нынешняя зима заставила вновь вернуться к этой теме.

По словам Бондаренко, использование реагентов, «расплавляющих» снег и лёд, позволило бы снять остроту проблемы в тех случаях, когда переход температуры через ноль вызывает сильный гололед, а посыпать песком всё сразу возможности нет.

При использовании реагентов большие объемы снега и льда могли бы уйти в канализацию.

«Сейчас вернуться к вопросу реагентов будет сложно, когда их перестали использовать, мы получили тысячи положительных откликов от горожан о том, как в Петербурге стало чисто», — признал Николай Бондаренко.

Добавим, что Александр Беглов поручил вице-губернатору Евгению Елину подготовить корректировку бюджета 2019 года в части, которая касается ЖКХ, чтобы до начала следующей зимы закупить необходимую технику.