Москва, 11 февраля, 2019, 13:42 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает ситуацию с уборкой снега в Санкт-Петербурге целиком находящейся в компетенции городских властей. Он также отверг предположение о том, что эта ситуация может стать поводом для кадровых решений.

Gov.spb.ru Александр Беглов на субботнике в одном из дворов Петербурга

У Пескова 11 февраля спросили, как в Кремле расценили инициативу врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова по проведению 9−10 февраля субботника и воскресника для госслужащих и сотрудников подведомственных Смольному учреждений, в ходе которого чиновники убирали город от снега и наледи.

«Всё, что происходит в сфере ЖКХ в Санкт-Петербурге, — это вопросы, которые целиком и полностью относятся к прерогативе руководителя региона, к прерогативе муниципальных властей, поэтому мы не думаем, что из Кремля нужно это комментировать», — цитирует слова Пескова агентство ТАСС.

На вопрос о возможных кадровых решениях в отношении Санкт-Петербурга Песков ответил:

«Было бы преувеличением говорить о каких-то кадровых решениях, вряд ли уместно таким образом ставить вопрос».

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По данным Смольного, в субботу в уборке города приняли участие 35 тысяч сотрудников органов исполнительной власти и подведомственных организаций, в воскресенье — 27 тысяч человек. За два дня очищены 450 тротуаров и улиц, 1219 дворов и 2865 кровель, с 294 адресов было вывезено 133 880 кубометров снега.