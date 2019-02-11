Москва, 11 февраля, 2019, 13:24 — ИА Регнум. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко предупреждала главу Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова о том, что кандидатура Рауфа Арашукова не подходит на роль сенатора. По ее словам, слухи о его причастности к ряду преступлений, доходили и до Совфеда.

Иван Шилов ИА REGNUM Валентина Матвиенко

Однако точной информации в то время не было, кроме того, у будущего сенатора не было судимостей на тот момент, отмечает Матвиенко.

«Я сказала тогда руководителю региона — на интуитивном уровне — что вы делаете ошибку. Но я могла только советовать, никто не может диктовать региону в этом вопросе», — рассказала Матвиенко в интервью РИА Новости 11 февраля.

Напомним, сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан 30 января по подозрению в причастности к убийствам как минимум двух человек. Прямо в ходе заседания Совфеда с него сняли неприкосновенность после объявления о возбуждении уголовного дела, сделанного прокурором Юрием Чайкой и председателем СКР Александром Бастрыкиным.

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Как сообщало ИА REGNUM, Рауф Арашуков стал сенатором осенью 2016 года. Ему 32 года — он один из самых молодых членов Совфеда. В обвинении, предъявленном ему, кроме причастности к убийствам, также участие в преступном сообществе и оказание давления на свидетеля.

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