Вашингтон, 11 февраля, 2019, 13:10 — ИА Регнум. Дочь и советник президента США Дональда Трампа Иванка считает, что перформанс, в котором похожая на нее модель пылесосит ковер, сексистский. Об этом заявила она в интервью АВС.

Скриншот со страницы Good morning America в Twitter «Пылесосящая Иванка»

Интерактивное действо, проводящееся в центре CulturalDC, называется «Пылесосящая Иванка». На видеозаписи видно, как модель, изображающая Иванку Трамп (одета в розовое, находится в розовой комнате с розовым пылесосом), дефилирует по розовому ковру на высоких каблуках, перед ней лежит куча крошек, а проходящие мимо зрители кидают ей их под ноги. И «Иванка» пылесосит.

По словам Иванки Трамп, больше всего ее задело, что модели всего 16 лет:

«Ее наняли, чтобы стоять там и пылесосить по два часа в день в течение шести месяцев. Вот с этим у меня реальная проблема, и это разъярило меня больше всего».

Исполнительный директор выставки, Кристи Майсельмэн, уверяет:

«Во всей нашей работе безопасность и защита каждой из наших моделей, наших посетителей и сотрудников всегда является нашим главным приоритетом. Реакция на этот перформанс была очень уважительной. Посетители бросали крошки на ковер, а не на модель, что контролируется с помощью охранников и сотрудников галереи».

Она уточнила, что все желающие могут посмотреть перформанс в онлайн-трансляции и увидеть, что над моделью никто не издевается. Однако, по мнению Иванки Трамп, выставка принижает женщин:

«Женщины могут выбирать — принижать ли друг друга или помогать подняться. Я выбираю второе».

Сама модель пригласила Иванку посетить выставку и поговорить с глазу на глаз.