Нью-Йорк, США, 11 февраля, 2019, 12:00 — ИА Регнум. Исследование двоих членов ООН показывает, что средства, выделенные на борьбу с бедностью, приносят заметные улучшения в жизнь африканских детей, сообщает Deutsche Welle Swahili.

(сс) Feed My Starving Children Дети Африки

Исследование было проведено при поддержке организации UNICEF и организации по вопросам международного трудоустройства ILO. Результаты исследования показали, что средства, выделенные для детей, принесли положительные результаты в борьбе с бедностью: детям были куплены средства первой необходимости, еда. Все это помогло усилить безопасность, доступность услуг здравоохранения и медицины.

Однако проблемы все еще остаются.

По статистике, к 2030 году 90% детей из стран Африки южнее Сахары все еще будут сталкиваться с проблемой бедности. В связи с этими данными 40 из 48 стран региона разработали программы по улучшению положения детей.

«Для многих детей бедность является препятствием к получению образования, медицинской помощи и достаточного количества еды. Если мы выделим средства детям, то произойдут значительные изменения в состоянии их здоровья и образовании. Все это изменит в лучшую сторону наше общество и наше будущее», — заявил Давид Стюарт, глава отдела по борьбе с бедностью в организации UNICEF.