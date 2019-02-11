Москва, 11 февраля, 2019, 10:52 — ИА Регнум. В настоящее время на цифровое вещание первыми перешли в основном компактные регионы центральной России. Безусловно, переход создал некоторые трудности региональным властям, заявил корреспонденту руководитель АНО «Институт региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко.

Телевидение

«Проводилась кампания по информированию населения (в основном в малодоступных населенных пунктах сельской местности). Несмотря на то, что все меньше российских граждан смотрят телевизор, телевещание выполняет важнейшую идеологическую функцию. В том числе и поэтому вопрос о переходе на цифровое вещание на контроле у администрации президента России», — пояснил эксперт.

Конечно, переход на цифровое вещание создает дополнительные трудности для малоимущих граждан, которые вынуждены будут покупать специальное оборудование. Однако предусмотрена компенсация для семей, имеющих среднедушевой доход ниже полуторократной величины прожиточного минимума.

«Полагаю, реализация инициативы отвечает стратегическим задачам по развитию современного информационного пространства. При этом, конечно же, процесс требует качественного администрирования», — считает Михайличенко.

Как сообщало ИА REGNUM, первая волна перехода с аналогового на цифровое телевещание стартует в России 11 февраля. Она затронет семь регионов.

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