Бангкок, 11 февраля, 2019, 09:41 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Таиланда рассмотрит вопрос о выдвижении на пост премьер-министра страны принцессы Уболратане Махидол, сообщает 11 февраля Reuters.

(сс) Sodacan Дом правительства Таиланда, офисы премьер-министра и кабинет министров Таиланда

67-летняя сестра короля Маха Вачиралонгкорна выразила желание принять участие в парламентских выборах, которые пройдут в королевстве в марте 2019 года. Ее брат назвал подобное желание неуместным, а также неконституционным.

Принцесса была выдвинута на высшую должность в стране популистской партией, против которой сразу же была подана соответствующая жалоба.

Напомним, Таиланд является государством с конституционной монархией в виде формы правления. Монарх здесь является лицом номинальным и не играет ключевой роли в политике государства.