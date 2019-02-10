Эр-Рияд, 10 февраля, 2019, 15:01 — ИА Регнум. Защитник из Перу Кристиан Рамос, расторгнувший 6 февраля соглашение с аравийским футбольным клубом «Аль-Наср», рассказал о трех вариантах продолжения своей игровой карьеры, один из которых — российский. Его слова приводит 10 февраля Movistar Deportes.

Алексей Колчин ИА REGNUM Болельщик из Перу в России

Кроме российского, Рамос получил предложения о продолжении карьеры на родине — в Перу и в чемпионате MLS в США. По словам 30-летнего перуанца, ему самому наиболее интересен американский вариант, однако он вместе с агентом рассматривают все возможности для продолжения его игровой карьеры.

Отметим, за время своей карьеры профессионального футбольного игрока Кристиан Рамос выступал за перуанские команды, а также играл за такие клубы как аргентинский «Химнасия», эквадорский «Эмелек» и мексиканский «Веракрус». На чемпионате мира по футболу в Москве сборная Перу с его участием н смогла выйти из стадии группового этапа.